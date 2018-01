Niedereschach Drei Meere und jede Menge Regen

Niedereschach. Die abenteuerliche und faszinierende Motorradtour führte durch Skandinavien bis zum Polarkreis und durch das Baltikum. Zusammen mit seinem langjährigen Reisebegleiter Werner Böhler aus Leverkusen hatte er die Tour geplant. Von der Nordspitze Norwegens wurde von Hirtshals mit der Fähre nach Kristiansand/ Norwegen übergesetzt, die Tour mit dem Zelt im Gepäck führte dann über Fjorden, Berge, Seen und Wälder durchs das norwegische Hochland und entlang der Atlantikküste in Richtung Polarkreis.

Faszinierend dabei die beeindruckenden Bilder von Fjorden wie dem weltberühmten Geiranger mit seinen bis zu vier Kreuzfahrtschiffen, die dort täglich einlaufen, der Wasserfälle und von den Pass-Straßen. Gefolgt dann wieder von nicht endend wollenden Schotterpisten, um dann abends auf dem Campingplatz an "Werners Pfannkuchen" zu laben, die er auf all seinen Touren mit Feuereifer zubereitete. Dass diese nicht so gerieten, wie geplant, habe daran gelegen, dass sich die dazu benötigte eingekaufte "Kulturmjölk" als Dickmilch entpuppte. Und auch der auf den Lofoten mit dem Hammer fasrig geklopfte Stockfisch war für ihn ein wunderliches Gericht, das er wirklich nicht unbedingt alle Tage genießen müsse, berichtete Werner Kraus. Dafür genossen sie abends die faszinierenden Lichtspiele im Wechsel mit beeindruckenden Landschaftsbildern, einfach nur "Natur pur" entlang des Polarkreises.

Dies galt insbesondere nach der Überfahrt mit der Fähre auf die Inselgruppe der Lofoten, wo ihnen endlich einmal zwei schöne Tage beschert wurden, nachdem es auf der bisherigen Tour eigentlich nur geregnet hätte. "Den ganzen Tag im Motorradsattel, dann in der Nässe das Zelt aufbauen und bei Regen am nächsten Morgen wieder abbauen, das kann einem mit der Zeit dann schon ans Gemüt gehen," so Kraus.