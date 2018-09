Niedereschach Der Kaffee wird wie zu Omas Zeiten gekocht

Seine Erfüllung gefunden

Es ist eine unglaubliche Arbeitsleistung, die Grüter erbracht hat und was besonders zählt: er hat dadurch seine ganz persönliche Erfüllung und innere Ruhe gefunden und lebt nun wie seine Vorfahren. Er freut sich auch immer, wenn jemand der zufällig vorbeikommt, einmal bei ihm herein schaut. Manche, speziell auch Handwerker, die irgendwo etwas gestalten sollen, bei dem historische Baumaterialien oder alten Gegenstände benötigt werden, statten Grüter gerne einen Besuch ab, und in fast allen Fällen kann Grüter helfen.

Beim Rundgang durch das Haus im Beisein von Museumsleiter Hans Otto Wagner kam dieser aus dem Staunen nicht mehr heraus und geriet regelrecht ins Schwärmen. Selbst die Schubladen der Schränke sind gefüllt mit alten Utensilien und Geschirr, das Grüter im Alltag auch nutzt. Ob in der Küche, im Schlafzimmer, dem Bad oder der guten Stube: Man fühlt sich zurückversetzt in eine Zeit vor über 100 Jahren. Sogar den Kaffee kocht Grüter wie zu Omas und Uromas Zeiten auf einem alten Herd. Die Hühner aus dem angrenzenden Hühnerstall schauen auch schon einmal kurz in der Küche vorbei und sehen dabei genau so glücklich und zufrieden aus wie Grüter, der sein Einsiedlerleben genießt und in Hans Otto Wagner nun einen "Fan" gefunden hat, der, im Gegensatz allerdings zu seiner Frau, selbst gerne in einem solchen Haus wohnen würde. Wagner will nun erreichen, dass Grüter ihn künftig bei seiner Arbeit im Heimatmuseum mit dessen Expertenwissen unterstützt.