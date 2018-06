Unverbesserliche Zeitgenossen haben dieser Tage mitten im Wald gleich zwei Couchgarnituren illegal entsorgt und zwar von Fischbach kommend in Richtung Erdmannsweiler. Am Beginn des Waldes müssen der oder die Umweltsünder mit einem größeren Fahrzeug oder auch mit einem Fahrzeug und Hänger, rechts abgebogen und noch 200 Meter in den Wald gefahren sein. Wer Hinweise geben kann oder wer eventuell die auf dem Bild zu sehenden Garnituren erkennt und weiß, wem diese gehören, sollte sich unter Telefon 07721/6010 bei der Polizei melden. Foto: Bantle