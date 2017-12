Niedereschach Chaos nach Schließung der Postagentur

Von Hugo Gimber von der Pressestelle- Süd der Deutsche Post DHL Group in Stuttgart heißt es in einer Pressemitteilung wörtlich: "Die Deutsche Post musste ihre Filiale in der Steigstraße in Niedereschach kurzfristig schließen, weil eine weitere Zusammenarbeit mit dem bisherigen Betreiber nicht mehr möglich war."

Neuer Betreiber wird gesucht

Ein neuer Betreiber wird bereits gesucht. Bürgermeister Martin Ragg, der von der Schließung ebenfalls überrascht wurde, ist bereits eingeschaltet und dabei, die Post bei der Suche nach einem neuen Betreiber im Kernort Niedereschach zu unterstützen. Er hofft, dass es gelingt, möglichst schnell wieder eine Postagentur in der Kerngemeinde Niedereschach eröffnen zu können. Bis dahin kommt der im Niedereschacher Ortsteil Fischbach vorhandenen Postagentur, die von Josef Link, im "Agrarhandel Link" betrieben wird, eine besondere Bedeutung zu. Denn bis ein neuer Betreiber gefunden ist, werden Sendungen, für die die Kunden vom Postboten eine Benachrichtigung erhalten haben, in der Filiale in Fischbach, Königsfelder Straße 18, zur Abholung bereitgehalten. Die Postfachkunden werden voraussichtlich ihre Sendungen vorübergehend von den Postboten an die Hausadresse geliefert bekommen.