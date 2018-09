Niedereschach Biber lassen sich Obstbaum schmecken

Mini will nun mit der Biberbeauftragten des Regierungspräsidiums Freiburg, Bettina Sättele, Kontakt aufnehmen, um mit ihr über die Schadenssituation auf seinem Grundstück und mögliche Schutzmaßnahmen für die anderen Bäume zu sprechen. Er hofft dabei auf fachliche Unterstützung. Sättele weißt darauf hin, dass der Biber für die Natur auch sehr wertvoll ist.

Wozu brauchen die Biber das Holz?

Biber bauen Staudämme, um sich vor Feinden zu schützen. Die könnten bei sinkendem Wasserstand in ihre Baue eindringen. Und um im Winter von ihren versteckten Holzvorräten unter Wasser zehren zu können. Dazu fällen sie Stämme von bis zu 20 Zentimetern Durchmesser, wobei sie aber die Fallrichtung nicht bewusst beeinflussen, wie immer behauptet wird. Vielmehr stürzen die Bäume meist ins Wasser, weil sie auf dieser Seite, wegen der stärkeren Entwicklung der Äste, schwerer sind. Um das Wasser zu stauen, stecken sie Stämme, Äste und Zweige in den Grund eines Bachlaufs und befestigen dieses Gerüst mit Steinen, Schlamm, Schilf und Ähnlichem. Für einen zehn Meter langen Staudamm benötigt eine Biberfamilie etwa eine Woche. Diese Gebilde, die über Generationen immer wieder repariert und ausgebaut werden, können drei Meter hoch und mehrere hundert Meter lang werden und damit die Landschaft entscheidend prägen.

Während man früher vor allem Schäden sah, die durch die Überflutung von Straßen und Eisenbahnstrecken oder Land- und Forstwirtschaftsflächen entstanden, hat man inzwischen erkannt, dass die Biberarchitektur durch Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit und eine Vielzahl an Staubecken das Wasser reinigt, die Erosion reduziert, Hochwasser bindet und die Artenvielfalt fördert.

Dass der Biber auf dem Vormarsch ist und sich auch im Fischbacher Teufental angesiedelt hat, ist bekannt. Auch rund um den Teufensee war er schon in Aktion. Einen Staudamm haben die Biber schon angelegt. Ein weiterer befindet sich bereits im Bau. "Ich habe viel Verständnis für den Biber, trotzdem finde ich es schade, dass der Obstbaum sterben muss", sagt Mini.

Der Eurasische Biber war ursprünglich in Europa und Asien heimisch, wurde jedoch im 19. Jahrhundert durch Bejagung in weiten Teilen Europas und fast in ganz Deutschland ausgerottet. Durch konsequente Schutzmaßnahmen und Auswilderungen im 20. Jahrhundert haben sich die Bestände des Bibers in den letzten Jahrzehnten wieder erholt. Er lebt in langsam fließenden und stehenden Gewässern mit Gehölzen nahe dem Ufer. Wie kein anderes Tier gestaltet der Biber die Landschaft nach seinen Ansprüchen: Er fällt Bäume, baut Burgen und Dämme und staut Bäche auf. Dadurch schafft er nicht nur sich, sondern auch vielen Pflanzen und Tieren einen geeigneten Lebensraum.