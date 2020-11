Niedereschach Alle Arbeiten sind exakt durchgetaktet

Planungssitzungen online

Und da man bereits Anfang November einen erfolgreichen Sonntagskuchen-Verkauf angeboten hatte, kam jetzt die Idee auf, warum man es nicht mal mit einer Aktion "Wurstsalat an die Haustür" probieren sollte? Dabei sei jedoch von vornherein klar gewesen, dass dies unter den derzeitigen Vorgaben und Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, nicht einfach werden würde, berichtet die Vorsitzende der Trachtenkapelle, Petra Heini. So konnten die Planungssitzungen überwiegend nur noch online abgehalten werde, um Kontakte zu minimieren. Zum eigentlichen Ablauf der "Wurstsalat-Produktion" und dessen Auslieferung mussten Arbeits-, Personal-, Zeit- und Hygienepläne erstellt und viele Arbeiten ausgegliedert werden. Das Brotbacken wurde von Familie Link und Günther Müller in ihren Backhäuschen übernommen, das Käseschneiden wurde in mehrere Familien ausgelagert. Die Anlieferung der Zutaten in die Mailänderstube erfolgte nach genauem Zeitplan, damit auch hier keine unnötigen Begegnungen zustande kamen.