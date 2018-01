Niedereschach 65 Jahre um Kapelle gekümmert

Niedereschach (alb). Für ihr ehrenamtliches Engagement wurde bei der Brotspende Elfriede Rist geehrt. Über 65 Jahre hat die 87-Jährige die Bruder-Konrad-Kapelle und den Bildstock vor der Kapelle zuverlässig betreut und liebevoll mit Blumenschmuck versehen. Jeden Freitag traf man sie dort beim Blumenschmuck zusammenstellen oder Reinigen der Kapelle. An den Sonn-und Feiertagen schloss sie die Kapelle auf, damit Spaziergänger und Pilger eine offene Tür vorfinden. Sie füllte diese Aufgabe mit viel Herzensengagement aus. Bei der Ehrung blieb sich die bescheidene Frau, die ihren Dienst immer in aller Stille ausgeübt hat, selbst treu. Sie wollte nicht auf die Bühne kommen und so ließ es sich Bürgermeister Martin Ragg nicht nehmen, von der Bühne zu eilen und ihr das Präsent und die Dankesurkunde der Gemeinde an ihrem Platz zu übergeben.