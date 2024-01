(mae/red) 23.01.2024 - 09:46 Uhr , aktualisiert am 23.01.2024 - 13:40 Uhr

Newsblog zum Großeinsatz in Unterkirnach

15 Einen Großeinsatz gibt es seit Dienstagmorgen in Unterkirnach. Auch das SEK ist vor Ort. Foto: Marc Eich

Seit Dienstagmorgen findet ein großer Polizeieinsatz in der Schwarzwald-Gemeinde Unterkirnach statt. Auch das SEK ist vor Ort. Mehr in unserem Newsblog.









Link kopiert



Angaben vor Ort zufolge sollte im Panoramaweg in Unterkirnach am Dienstag eine Zwangsräumung stattfinden. Der Betroffene kündigte daraufhin an, dass er sein Haus anzünden werde. Er habe bereits Benzin verschüttet, hieß es vor Ort.