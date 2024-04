1 Der Iran hat Israel angegriffen. Foto: AFP/RONALDO SCHEMIDT

Der Angriff des Irans auf Israel in der Nacht auf Sonntag droht die Region noch weiter zu destabilisieren und führt weltweit zu Reaktionen. Wir begleiten die aktuellen Ereignisse mit einem Newsblog.









Nach dem iranischen Angriff hat es in der Nacht zum Sonntag an verschiedenen Orten in Israel Raketenalarm gegeben, nachdem bereits am Samstagabend bekannt geworden war, dass Iran einen Angriff auf Israel gestartet hat. Nun droht sich die ohnehin schon äußerst angespannte Situation in der Region mehr denn je zu einem Flächenbrand auszuweiten. Die jüngsten Ereignisse rufen weltweit Reaktionen hervor. Wir begleiten das Geschehen mit unserem Newsblog.