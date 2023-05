Am Donnerstagmorgen fallen auf dem Mercedes-Werksgelände in Sindelfingen Schüsse. Zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Wir berichten live von vor Ort.

Auf dem Mercedes-Werksgelände in Sindelfingen sind am Donnerstagmorgen Schüsse gefallen. Dabei sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. Gefahr für die Bevölkerung bestehe nicht, so eine Sprecherin der Polizei.

Gegen 7.45 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Polizei ein. Offenbar ist die Lage inzwischen unter Kontrolle. Wie sich die Lage in Sindelfingen weiter entwickelt, können Sie hier im Newsblog verfolgen. Wir sind vor Ort.

Ein Amoklauf wird derweil von der Polizei ausgeschlossen, ein Verdächtiger wurde festgenommen. Mehrere Hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich vor dem Gebäude versammelt, der Tatort auf dem Werksgelände ist abgesperrt. Ob sich die Bluttat unter Mitarbeitern abspielte, ob es sich bei dem Schützen um einen Mitarbeiter handelt oder einen Besucher oder unbefugt auf dem Gelände aufhältlichen Mann, darüber könne zunächst nichts gesagt werden.