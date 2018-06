Neuweiler Unwetter halten Rettungskräfte auf Trab

"Allerdings mussten dann insgesamt acht Keller gereinigt werden", stellte Kübler fest. "Einige Hausbesitzer nahmen die Hilfe der Feuerwehr erst gar nicht in Anspruch und säuberten ihre betroffenen Räume selbst", berichtete der Pressesprecher von weiteren Betroffenen.

Besen und Schaufeln zur Beseitigung von Schäden setzten zwei Tage zuvor die Feuerwehrabteilungen Gaugenwald und Zwerenberg ein. Heftige Regenfälle mit mehr als 50 Litern pro Quadratmeter haben am Donnerstag in Zwerenberg und Gaugenwald zahlreiche Straßen unter Wasser gesetzt. In Gaugenwald wurde ein Friseurstudio überschwemmt und in Zwerenberg drang das Regenwasser bei der Firma Veyhl ein. "Außerdem wurde die Kreisstraße 4371 beim Wildgehege in Gaugenwald sowie in der Ortsmitte die Zwerenberger Straße beim Brunnen überflutet", erzählte Kübler vom Einsatz seiner 27 Kameraden aus den betroffenen Abteilungen am frühen Abend.