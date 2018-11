Neuweiler Gemeinde unterstützt Bühnenanbau

Es handelt sich um einen Anbau an das Sportheim, der dieses um 11,5 Meter in Richtung Parkplätze erweitert. In ihm soll unter anderem eine Bühne integriert werden. Damit soll der SWV eine sichere Zukunft haben, was die Proben und Theateraufführungen der Kinder- und Erwachsenenensembles betrifft. "Wir können unsere kulturellen Aktivitäten nur mit hohem Aufwand des Bühnenaufbaus oder starker zeitlicher Einschränkung durchführen, da der Schulsport gesichert sein muss", verwies der SWV in seiner Begründung für den Zuschuss außerdem auf fehlende Räumlichkeiten für kulturelle Veranstaltungen für bis zu rund 150 Besucher.