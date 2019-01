Neuweiler Registrierungsaktion bei Fußballturnier

Die DKMS schreibt in einer Presseinformation: "An Blutkrebs erkrankte Patienten können oft nur überleben, wenn es – irgendwo auf der Welt – einen Menschen mit nahezu den gleichen Gewebemerkmalen gibt, der zur Stammzellenspende bereit ist. Doch wie findet man einen solchen Spender? Es kommt nur sehr selten vor, dass zwei Menschen nahezu identische Gewebemerkmale haben. Bei seltenen Gewebemerkmalen findet sich eventuell unter mehreren Millionen kein ›genetischer Zwilling‹". Sportler zu gewinnen ist nach Auskunft der Fachleute besonders wünschenswert. Denn wer aktiv und regelmäßig Sport treibt, ist in der Regel gesünder, als der große Durchschnitt der Bevölkerung, und erfüllt häufiger die notwendigen Kriterien. Die Organisatoren hoffen, dass sich in Neuweiler möglichst viele Menschen zwischen 17 und 55 Jahren als potenzielle Stammzellenspender finden. Für jeden entstehen der DKMS Kosten in Höhe von 35 Euro. Als gemeinnützige Gesellschaft benötigt diese bei der Spender-Neugewinnung auch finanzielle Unterstützung und freut sich über jeden Euro.