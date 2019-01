Neuweiler Ehemalige Wehrmänner planen 13 Unternehmungen

Für April wird Hans Roller einen Besuch der Sektkellerei Schnaufer in Althengstett vorbereiten. Wahrscheinlich im Mai lädt Kreisobmann Heinz Umbeer zum gemeinsamen Ausflug der Alterswehren ein. Ein Besuch im Nationalparkzentrum auf dem Ruhestein wird am 7. Juni von Ernst Klink organisiert. Am von der aktiven Feuerwehrabteilung veranstalteten, traditionellen Dorffest in Neuweiler ist die Teilnahme am 22. und 23. Juni geplant. Hoch hinaus gehen soll es mit Ewald Kübler: Er bereitet die Besichtigung des Aufzug-Testturms in Rottweil vor.

Nach der Gaugenwalder Hocketse soll es dann am 12. September mit Hans Schabert nach Rohrdorf gehen, wo Rathaus und angebaute Kirchen ja in historischen Räumen des ehemaligen, teils original erhaltenen Johanniter-Sitzes untergebracht sind. Gemeinsam mit den Kameraden aus Simmersfeld – in diesem Jahr vom Obmann der Alterswehr der Nachbargemeinde Günter Ohngemach organisiert – steht im Oktober der Besuch eines Besens an. Eine Besichtigung der Küchenmöbel-Fabrik Rempp in Wildberg beschließt im November den Veranstaltungsreigen.