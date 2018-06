Neuweiler Blenke weist auf Förderprogramm hin und fordert mehr Studienplätze

Vor wenigen Jahren gab es in Neuweiler noch zwei Hausarztpraxen, einen Kinderarzt und einen Zahnarzt. Allein der letztere ist bislang noch übrig. Für solche und ähnliche Fälle sollen durch das neue Programm angehende junge Mediziner für die ländlichen Bereiche und Wiedergewinnung oder Weiterpflege der medizinischen Versorgung gewonnen werden. "In Kenntnis der Situation habe ich die Förderung angehender Mediziner, die bereit sind, sich auf dem Land zu etablieren, vorbehaltlos unterstützt und mitgeprägt", unterstreicht Blenke.

Das Fördergebiet beschränkt sich auf den im Landesentwicklungsplan ausgewiesenen ländlichen Raum sowie in Ausnahmefällen auf ähnlich strukturierte Gebiete. "Antragsberechtigt sind Studierende des Studiengangs Humanmedizin, die an einer Hochschule im Bundesgebiet mindestens im siebten Fachsemester eingeschrieben sind", heißt es dazu in den Richtlinien zum Förderaufruf. Diese sehen weiter vor, dass nach Abschluss des Studiums die Weiterbildung zum Facharzt für Allgemeinmedizin im Fördergebiet erfolgt und in eine ärztliche Tätigkeit über fünf Jahre hinweg in diesem Bereich mündet.

Wer sich dazu verpflichtet, kann laut Richtlinien folgende Unterstützung erhalten: "Die Zuwendung wird als Projektförderung in Form eines Zuschusses (Stipendium) im Wege der Festbetragsfinanzierung für die Dauer von maximal 24 unmittelbar aufeinanderfolgenden Monaten gewährt. Der Förderzeitraum endet spätestens mit Ablauf des 10. Semesters. Die Höhe des Stipendiums beträgt 300 Euro im Monat. Zusätzlich wird für notwendige und nachgewiesene Fahrt- und Übernachtungskosten im Rahmen des Blockpraktikums ein Zuschuss in Höhe von insgesamt 150 Euro gewährt."

Anträge können bis 31. Oktober beim Universitätsklinikum Heidelberg eingereicht werden, das als Bewilligungsstelle diese mit einer Fachkommission aus Vertretern der anderen medizinischen Fakultäten im Land prüft und entscheidet. "Die dazu bereitgestellten Mittel von 300 000 Euro im Landeshaushalt sind für den ländlichen Raum eine gut angelegte Zukunftsinvestition", ist sich der Landtagsabgeordnete Blenke sicher.