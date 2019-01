Neustetten Influencerin als Vollzeit-Job

Den Grundstein für ihre Social-Media-Karriere hat Deines allerdings schon viel früher – während eines zweijährigen Auslandsaufenthalts – gesetzt: Nach ihrem Abitur war sie 2014 bis 2016 als Au-pair in den USA und begann, ihre Erlebnisse auf Instagram zu teilen. "Irgendwie hat es die Leute interessiert, was ich da gepostet habe", erinnert sich Deines – noch während ihrer Zeit in den USA steigen ihre Abonenntenzahlen an und Deines gewinnt an Bekanntheit.

"Ich kann mich noch genau daran erinnern, als mich zum ersten Mal jemand wegen Instagram erkannt hat", erzählt Deines. Sie sei damals noch recht unbekannt gewesen und wollte in den USA einkaufen gehen, als sie ein Angestellter in einem Bekleidungsgeschäft ansprach. "Er hat mich gefragt, ob ich diese Deutsche von Instagram bin. Das hat mich echt überrascht." Mittlerweile komme es aber immer mal wieder vor, dass sie auf der Straße erkannt und angesprochen werde, sagt Deines. Überrascht ist sie dann nicht mehr – freuen tut sie sich aber nach wie vor.

Einen gewissen Grad an Privatsphäre wahren

Dass sie durch ihre Tätigkeit so viele Menschen kennenlerne, sei überhaupt das, was ihr daran am besten gefalle: "Der große Vorteil ist, dass man so auch Menschen begegnet, mit denen man sonst eigentlich nicht in Kontakt kommen würde." Neue Kontakte hat Deines auch durch ihre Auszeichnung als "McFit-Girl des Jahres", die sie Ende 2018 erhielt und als große Ehre bezeichnet, geknüpft.

Bei aller Bekanntheit ist es Deines aber wichtig, nicht alles nach außen zu geben. Man müsse sich zumindest noch einen gewissen Grad an Privatsphäre wahren. Das heiße nicht unbedingt, dass man sich verstellen müsse. "Aber es gibt einfach Dinge in meinem Leben, die ich niemals posten würde, weil sie niemanden etwas angehen – und vor allem nicht irgendjemand Fremden im Internet."