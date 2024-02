1 Das MGH freut sich über engagierte Helfer. Foto: MGH

Ehrenamtliche sind für das Mehrgenerationenhaus Kapuziner von zentraler Bedeutung. Aus diesem Grund wurde ein Fest für die engagierten Helfer veranstaltet.









Das MGH Kapuziner Rottweil lud am 29. Januar alle ehrenamtlichen Helfer zu einem sogenannten Neujahrsfest ein. Auf diese Weise wollte es seinen Dank für all die wertvollen Stunden, welche im vergangenen Jahr so zahlreich erbracht wurden, ausdrücken.