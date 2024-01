Neujahrsempfang in Schwanau: Bürgermeister ruft zur aktiven Beteiligung in der Gesellschaft auf

1 Klare Worte fand Bürgermeister Marco Gutmann bei seiner Neujahrsrede in der Elzhalle in Wittenweier. Er rief nicht nur dazu auf, vom Wahlrecht gebrauch zu machen, sondern auch, sich aktiv einzubringen, um die „gesellschaftlichen Errungenschaften zu schützen und würdigen“. Foto: Hofmann

Beim Neujahrsempfang von Schwanau war es Bürgermeister Marco Gutmann ein großes Anliegen, einmal mehr zu betonen, wie wichtig Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn sind. Er rief die Bürger auf, sich aktiv in die Gesellschaft einzubringen.









So gut wie alle geladenen Gäste waren am Mittwochabend ihrer Einladung zum Neujahrsempfang in die Elzhalle in Wittenweier gefolgt, nur vereinzelte Stühle blieben dort den Abend über frei. Unter den Anwesenden waren unter anderem Vertreter aus der Politik, der Kirche, Vereine und Institutionen, aus der Verwaltung sowie Vertreter benachbarter Gemeinden. „Sie unterstreichen mit ihrer Anwesenheit, dass Ihnen die Gemeinde Schwanau und das gemeinsame Zusammenleben und auch das gute Miteinander am Herzen liegen“, sagte Bürgermeister Marco Gutmann in seiner Begrüßung.