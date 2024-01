Neujahrsempfang in Ettenheim: Bürgermeister Bruno Metz ruft zu “handeln statt schwätzen“ auf

1 Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz rief zu mehr gesellschaftlichem Engagement auf. Foto: Decoux

Den Bürgern in Ettenheim gehe es gut, stellte Bürgermeister Bruno Metz beim Neujahrsempfang fest. Damit das jedoch so bleibt, sei das Engagement jedes Einzelnen gefragt – sei es in Vereinen, der Kirche oder bei den anstehenden Kommunalwahlen.Bund und Land kritisierte er für die zunehmende Bürokratie.









Das Jahr 2024 hatte für Bürgermeister Bruno Metz nicht gut begonnen: Sein Vater war im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine Familie ist an Corona erkrankt, ebenso wie die Person, die eigentlich beim Neujahrsempfang hätte geehrt werden sollen. Dennoch verkündete der – negativ getestete – Bürgermeister den Bürgern und zahlreichen Ehrengästen an Dreikönig: „Wir stehen auf der Sonnenseite.“ Deutlich machte Metz das an zwei Zitaten. Das eine stammte von der ukrainischen Partnerstadt Wilchowezka, die Ettenheim für das Hilfspaket dankte, das am Mittwoch die Front erreicht und den Soldaten Wärme und Hoffnung gebracht hatte. Das spiegle die Lebenswirklichkeit im Osten Europas wider. Das andere Zitat stammte aus dem Ortscheck der Lahrer Zeitung, bei dem Ettenheim den ersten Platz der Gesamtwertung und in vielen Einzelkategorien erreicht hatte. Das sei die Lebenswirklichkeit in der Region.