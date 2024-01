Neuheit im Kreis Freudenstadt: Das kann der erste Elektro-Lastwagen

1 Links der erste Elektro-Lastwagen im Landkreis Freudenstadt, daneben der bisherige Diesel-Lastwagen Foto: Sabine Stadler

Er ist der erste seiner Art im Landkreis Freudenstadt: Seit Mitte Dezember ist auf den Straßen ein strombetriebener Lastwagen unterwegs. Das kann das neue Fahrzeug.









Seit Mitte Dezember ist auf den Straßen in und um Pfalzgrafenweiler der erste strombetriebene Lastwagen im Landkreis unterwegs. Mit dem 670 PS starken Elektro-Lastwagen werden auch an den Wochenenden Hackschnitzel zu den insgesamt acht Heizzentralen im Kernort und in den Ortsteilen, zur DRK-Landesschule und zum neuen Wärmeprojekt in Beihingen transportiert.