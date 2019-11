Neuhausen Unbekannter entsorgt Schweineköpfe im Wald

Neuhausen-Schellbronn - Am Montagmittag hat die Polizei 30 Schweineköpfe in einem Waldstück am unteren Birklesweg von Schellbronn gefunden. Unbekannte Täter habendiese maschinell getrennt und dort illegal entsorgt. Die Schlachtabfälle musste der Bauhof entsorgen. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet um Hinweise, Telefon 07231/186-3311.