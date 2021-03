1 So sieht der neue Entwurf für den Einstiegspylon der Hängebrücke – unspektakulär im Vergleich zu einem früheren Entwurf. Diese Lösung wurde dem Gemeinderat am Mittwoch präsentiert. Foto: Otto

Das Geheimnis ist gelüftet: Der überarbeitete Entwurf für die Rottweiler Hängebrücke wurde am Mittwochabend im Gemeinderat vorgestellt.

Rottweil - Fast auf den Tag genau vor einem Jahr hatte Investor Günter Eberhardt für eine faustdicke Überraschung gesorgt, und seine Pläne für den Einstiegspylon auf der Felsnase am Berner Feld zurückgezogen. Dass das rote, 60 Meter hohe Gebilde unweigerlich an die Golden Gate Bridge in San Francisco erinnerte, hatte ihm nicht gefallen. Er wolle für Rottweil eine ganz individuelle Lösung, so seine Begründung.

Der jetzige Entwurf kommt im Vergleich zum Vorgänger recht unspektakulär daher. Eine optisch fragile Stahlkonstruktion nimmt die Kräfte auf. Der Entwurf habe sich als einer von vielen durchgesetzt – nicht zuletzt, weil er die statischen Herausforderungen am besten löst. Projektleiter Roland Haag zeigte den Räten den komplizierten Weg der Entwicklung im Einzelnen auf.

Oberbürgermeister Ralf Broß zeigte sich zufrieden. Nun könne das Verfahren in Kürze weiter vorangehen. Die erneute Offenlage muss vorbereitet und die Änderungen müssen eingearbeitet werden. Es war herauszuhören, dass es noch ein paar Kleinigkeiten auszutüfteln gibt.

"Geringfügige Änderungen im Bockshof"

Auch "geringfügige Änderungen im Bockshof" seien noch vorzunehmen. Derzeit werde laut Haag noch geklärt, ob der Einstieg wie geplant mit Glas verkleidet werden kann. Der Satzungsbeschluss soll im September fallen.

Investor Günter Eberhardt hatte zu Jahresbeginn angekündigt, dass 2021 endlich gebaut werden soll. Damit war klar: Das Projekt verzögert sich weiterhin. Inzwischen sind mehr als vier Jahre vergangen, seit die "längste Hängebrücke der Welt" als neues Highlight für Rottweil und als Verbindung zwischen Testturm und Innenstadt angekündigt wurde. Aus den zunächst geplanten 950 Metern wurde dann nach einer zwangsläufigen Umplanung ein erster Bauabschnitt mit rund 600 Metern – vom Bockshof in der Stadtmitte bis zur Felsnase auf dem Berner Feld. Auf Brückenpfeiler wird verzichtet, stattdessen soll ein großer Pylon die Kräfte aufnehmen. Und an eben diesem wurde zuletzt monatelang getüftelt.