1 Das Taxiunternehmen Gondal fährt jetzt auch in Horb. Foto: Vanessa Lehmann

Das Eutinger Familienunternehmen Taxi Gondal hat nach Horb expandiert. Sie bieten verschiedene Dienstleistungen an.









Seit letztem Sommer fährt das Eutinger Taxiunternehmen Gondal auch in Horb. Neben kleinen Fahrten bietet das Familienunternehmen unter anderem Krankenfahrten, Flughafentransfers, Schulfahrten, Großraumtaxis und Shuttle-Services an. Zu erreichen ist das Taxi rund um die Uhr unter Telefon 07451/9 00 04 56 oder unter www.taxigondal.de. Am Bahnhof Horb stehen zudem immer Autos direkt zur Verfügung.