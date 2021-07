1 Bis zur Zeugnisausgabe sind es in Baden-Württemberg nur noch wenige Wochen. Foto: dpa/David Inderlied

Die Stuttgarter Kultusministerin Theresa Schopper holt fürs nächste Schuljahr Zigtausend externe Freiwillige an die Schulen: Sie sollen im Unterricht helfen, damit Schüler pandemiebedingte Lernlücken schließen können.

Stuttgart - Mindestens 25.000 bis 30.000 externe Helfer will die grün-schwarze Landesregierung im nächsten Schuljahr zum Corona-Einsatz an die 4500 Schulen in Baden-Württemberg holen, um die wegen der Pandemie entstandenen Lernlücken bei den Schülern zu schließen. Das hat Staatssekretärin Sandra Boser im Bildungsausschuss des Landtags in Vertretung von Kultusministerin Theresa Schopper (beide Grüne) mitgeteilt.

Dabei sollen nach dem Willen der Landesregierung nicht nur Lehramtsstudenten herangezogen werden, wie bei dem derzeit laufenden Modellprojekt, sondern Studierende aller Fachrichtungen und Hochschularten sowie pädagogische Assistenten, Referendare, Lehrer im Erziehungsurlaub und pensionierte Lehrkräfte.

Schulen sollen nächste Woche informiert werden

Die 4500 baden-württembergischen Schulen sollen in der nächsten Woche brieflich über die Pläne informiert werden. Das Hilfsprogramm soll laut Boser während des ganzen nächsten Schuljahrs laufen und direkt nach dem Ende der Sommerferien im September mit sogenannten Lernstandserhebungen starten.

Dabei soll festgestellt werden, wo genau es Wissenslücken bei Kindern und Jugendlichen gibt, und wie groß sie sind. In den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch hat das landeseigene Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL) bereits Diagnoseinstrumente dafür entwickelt.