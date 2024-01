Neues Café in Winzeln

1 Shirin Schweikert führt das neue Café im Herzen von Winzeln. Foto: Cools

Im Herzen von Winzeln gibt es ein neues Café. „S’Lottchen“ und seine Betreiberin Shirin Schweikert laden dabei nicht nur zu Kaffee und Kuchen ein.









Wer „s’Lottchen“ in der Winzelner Zollhausstraße betritt, der ist erst einmal damit beschäftigt, sich umzusehen. Denn es gibt jede Menge zu entdecken. Etwa ein Klavier, alte Fotografien in Bilderrahmen, eine Standuhr und Ziergegenstände – es scheint, als stünde man in einem gemütlichen Wohnzimmer.