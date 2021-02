Neues aus der Landesliga VfB Bösingen verlängert mit Trainern

Leopold hebt zudem hervor, dass der Verein klare Ideen habe, was mittel- und langfristig beim VfB Bösingen passieren soll. "Viele Dinge im Bereich der Infrastruktur wie neues Sportheim, Kraftraum oder Trainingsplatz sind bereits in der Umsetzung und das ist sehr wichtig. Es tut sich sehr viel und es ist schön zu sehen, wie alles wächst beim VfB", blickt Leopold optimistisch in die Zukunft. Wie fast alle Fußballer befinden sich auch die Kicker des VfB im individuellen Lauf- sowie im Kräftigungstraining. Zweimal die Woche treffen sich dann alle gemeinsam unter Anleitung von Judith Haaga und Meike Flamm zum Heim-Workout und wählen sich per Videoschaltung ein.

Wann die Runde fortgesetzt wird, steht aber noch in den Sternen. "Der Verband hält sich da an die Vorgaben der Politik", sagt Peter Leopold. Nach der neuerlichen Verlängerung des Lockdowns ist Februar als Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs vom Tisch, auch im März dürfte es noch nicht wieder losgehen. Zumindest geht der VfB-Trainer nicht davon aus: "Ich denke, der frühestmögliche Termin wird Anfang April sein, wenn nicht sogar später."

Das wäre ausreichend, um die Vorrunde zu Ende zu spielen und – so sieht es ein alternatives Spielsystem des Württembergischen Fußballverbandes vor – anschließend die Landesliga in eine Aufstiegsrunde (Tabellenplätze 1 bis 10) und Abstiegsrunde (Tabellenplätze 11 bis 20) zu teilen.

"Wir lassen es auf uns zukommen, wie und wann es weitergeht. Wir können es schließlich nicht beeinflussen", sagt Leopold ganz pragmatisch und ergänzt: "Aber auch in dieser Saison möchten wir natürlich, sobald es wieder los geht, voll angreifen und das Maximum aus der aktuellen Landesliga Saison rausholen."