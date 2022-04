1 Im City-Center gibt es vermutlich ab Juni Donuts und Co. Foto: Riesterer

Voraussichtlich im Frühsommer geht es los, freut sich Ismail Öztürk. Dann wird er seine Filiale der Donut-Laden-Kette "Yummy" in Schramberg eröffnen.















Schramberg - Diese kommt in den Berneckstraßen-Weihergassen-Eckbereich im Erdgeschoss des City-Centers, in der einst der heutige "Gourmet-Kebap" und in der Folge jüngst ein Eiscafé beheimatet war. Dass dieses kurz vor der Eröffnung stand und die Räume dann doch wieder zur Pacht standen, verwunderte Öztürk zwar, nichtsdestotrotz gab es ihm die Möglichkeit, zuzuschlagen.

Schon 2021 geplant

Er hatte von dieser neuen Donut-Kette gehört, die derzeit "voll im Kommen" sei und unter anderem bereits in Stuttgart, Singen, Tuttlingen, Freiburg, Calw und Villingen-Schwenningen vertreten ist. Also habe er beschlossen, als Franchise-Nehmer sein Glück zu versuchen. Leider machten ihm bei einer ersten angedachten Eröffnung bereits im vergangenen Jahr die mit Corona verbundenen Lieferschwierigkeiten von Küchengeräten einen Strich durch die Rechnung. "Die Pacht lief aber, und dass diese Geld nicht jeden Monat ohne Einnahmen ins Leere geht", habe Öztürk den Schnelltest-Anbieter "Test & Go" als Zwischenlösung gefunden.

Schnelltests und letzte Vorbereitungen

Dort läuft nun bis mindestens Ende April parallel der Betrieb weiter, während er mit "den letzten Kleinigkeiten" für den eigenen Start beschäftigt ist. So würden noch Tische und Stühle aufgestellt, eine Außenbeleuchtung installiert oder die Folie an den Schaufensterscheiben angebracht. "Die Eröffnung ist auf Anfang Juni angepeilt", sagt Öztürk. Dann soll es neben den namensgebenden Donuts unter anderem Softeis oder Cheesecake im City-Center geben.