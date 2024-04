Eine Schlechtwetterfront kündigt sich an. Jetzt kommt es zur ersten Terminverschiebung. An eine Outdoor-Veranstaltung ist nämlich in den nächsten Tagen kaum zu denken.

So wird nun der Abendmarkt in Rottweil verschoben. Aufgrund der aktuellen Wettervorhersagen für kommenden Donnerstag, 18. April, hat das Team der städtischen Abteilung Tourismus & Stadtmarketing gemeinsam mit dem Innenstadtmanagement entschieden, den Abendmarkt auf einen Alternativtermin zu verlegen.

Gemütlicher Markt unmöglich

Der angekündigte Schneeregen und die niedrigen Temperaturen machen einen lebendigen und gemütlichen Abendmarkt auf dem Münsterplatz leider unmöglich. Nun wird der erste Termin der Abendmarktreihe am Donnerstag, 16. Mai, stattfinden. „Natürlich ist so etwas keine leichte Entscheidung und wir haben uns das gründlich überlegt. Glücklicherweise hatten wir schon einen Alternativtermin in der Hinterhand, so dass wir für Aussteller und Besucher einen positiven Ausblick bieten können“, so Simone Strasser vom Stadtmarketing.

Die weiteren Termine am 27. Juni und am 26. September sollen wie geplant stattfinden. Weitere Infos zum Programm folgen in Kürze unter www.tourismus-rottweil.de