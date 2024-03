Neuer Rathauschef in Kappel-Grafenhausen: So erlebte Philipp Klotz seinen ersten Tag als Bürgermeister

1 An seinem ersten Tag als Bürgermeister von Kappel-Grafenhausen besuchte Philipp Klotz unter anderem die Kindertagesstätte Taubergießen. Leiterin Marion Krella zeigte ihm unter anderem das Außengelände der Einrichtung. Foto: Piskadlo

Philipp Klotz hatte am Freitag seinen ersten Tag als Bürgermeister von Kappel-Grafenhausen. Diesen verbrachte er jedoch nicht nur hinter seinem neuen Schreibtisch, sondern war auch im Wald und in Kitas unterwegs. Unsere Redaktion hat ihn begleitet.









Link kopiert



Philipp Klotz empfängt unsere Redaktion am Freitagmorgen an dem Ort, den er von nun an für mindestens acht Jahre seinen Arbeitsplatz nennen darf: Dem Rathaus von Kappel. „Ich bin ein wenig angeschlagen“, erklärt der 26-Jährige. Kein Wunder: Denn hinter ihm liegen viele Wochen Wahlkampf und bis zu seinem Amtsantritt habe er noch Vollzeit in Waldkirch als Kämmerer gearbeitet. „Ich wollte dort noch alles zu Ende bringen“, so Klotz. Doch abgesehen von seiner leicht erkälteten Stimme ist ihm von dem Ganzen nichts anzumerken. Er macht einen ruhigen Eindruck, scheint sich in seinem neuen Büro gut eingefunden zu haben. „Ich bin tiefenentspannt. Ich wurde hier sehr freundlich empfangen“, bestätigt Klotz.