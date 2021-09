1 Das Schulleitungsteam ist nun zum neuen Schuljahr komplett: rechts neben der Realschulrektorin Stephanie Martin steht ihr Vertreter Michael Wentz, der zum Schuljahresstart beginnt, rechts Josua Papke, der bereits im vergangenen Schuljahr zum zweiten Stellvertreter ernannt wurde. Foto: Strohmeier

Für 606 Schüler beginnt am Montag an der Realschule der Ernst des Lebens wieder, die Lehrer sind schon seit Tagen wieder im Einsatz. Die Klassenstufe fünf hat dieses Jahr 102 Schüler.

Bad Dürrheim - Im Moment gehen noch einige Handwerker im Gebäude ein und aus, die Reparaturen erledigen, die Schüler der Lernbrücke sind morgens im Gebäude und die Lehrer bereiten sich auf das neue Schuljahr vor. Der Stundenplan steht ebenfalls fest, und es kann nun losgehen am Montag.

Die Klassenstufen fünf, sechs, acht und zehn sind vierzügig, sieben und neun dreizügig. Um die Wanderklassen zu reduzieren, wurde nochmals ein zusätzlicher Fachraum Musik zum Klassenzimmer umfunktioniert, so gibt es künftig nur noch eine Klasse, welche die Zimmer wechseln müsse, so Rektorin Stephanie Martin. Doch an dem Raumproblem wird gearbeitet. Es wurde ein Ist-Zustand erarbeitet und nun werde beim Regierungspräsidium Freiburg geprüft, auf wie viel Räume man bei der Schülerzahl Anspruch habe. Es sei davon auszugehen, dass die Schülerzahl konstant bleibe. In der Stufe fünf sind Kinder aus Bad Dürrheim, Brigachtal und Tuningen sowie Marbach, in den oberen Klassen mussten Rückkehrer vom Gymnasium, beispielsweise aus Villingen-Schwenningen, abgelehnt werden, da einfach der Platz fehle. Hier entscheidet dann das Schulamt, auf welche Realschule diese künftig gehen würden. Aber ein gewisses Raumproblem haben alle Realschulen in der Nachbarschaft, bestätigt Martin.

Neues Gesicht

An der Schule gibt es im Kollegium ein neues Gesicht: Michael Wentz ist neuer Realschulkonrektor. Er stammt aus St. Georgen-Brigach und hat bis jetzt in Spaichingen an der ähnlich großen Realschule unterrichtet und war dort auch im erweiterten Schulleitungsteam integriert. Zusammen mit dem zweiten Stellvertreter Josua Papke und Stephanie Martin ist nun das Schulleitungsteam komplett. Zwei Referendarinnen des vergangenen Jahres, Vanessa Müller und Sonja Khan, wurden in den Schuldienst übernommen und sind somit zwar neue Lehrerinnen, aber bekannte Gesichter.

Der Schwerpunkt liegt im kommenden Schuljahr im Bereich Förderunterricht. Bei den neuen Fünftklässlern werde in den ersten zwei Schulwochen der Wissensstand mit Übungen abgefragt, dabei geht es um die Grundrechenarten wie auch um das Lesen und Schreiben. Das wird seit Jahren verbindlich an allen Schulen in Baden-Württemberg so gehandhabt. Pandemiebedingt könnte es hier auch Überraschungen bei Wissenslücken geben. Hier müssen sich die Lehrer dann auf die Schüler einstellen.

Eine weitere Änderung gibt es in den einzelnen Stufen. So wird mehr Mathe unterrichtet, dafür fällt beispielsweise in einer Klassenstufe eine Stunde Musik weg. Und die Klassen werden auch schon früher aufgeteilt in Sachen Hauptschul- und Realschulabschluss.

Getestet wird zunächst zwei Mal pro Woche, ab dem 27. September drei Mal pro Woche, montags, mittwochs und freitags. Für die Schüler sei es schon so sehr zur Routine geworden, dass man parallel schon mit dem Unterricht beginnen könne, berichtet Martin. Luftreinigungsgeräte sind für die Realschule aufgrund der Förderungen und des Impfangebots ab zwölf Jahren momentan noch keine vorgesehen. Die Eltern müssen jedoch keine Angst haben, dass die Kinder ohne ihr Einverständnis geimpft werden. Denn bei Kinder bis 16 Jahren muss ein Elternteil anwesend sein bei der Impfung, eine Unterschrift auf einer Bewilligung alleine reicht hierzu nicht aus.