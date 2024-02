Neuer Kaufland in Jettingen: Welche Folgen hat dies für den Standort Nagold?

1 Die Filiale von Kaufland besteht seit dem Jahr 2010. Foto: Thomas Fritsch

Nachdem Kaufland die Übernahme des bisherigen Real-Marktes in Jettingen bekanntgegeben hatte, wurden Stimmen von Kunden und Lesern laut, die dadurch Folgen insbesondere für den Markt in Nagold befürchteten. Wir haben bei Kaufland nachgefragt, wie die Pläne des Unternehmens aussehen.









Kaufland kommt nach Jettingen. Diese lange als Gerücht im Raum stehende Aussage hatte Kaufland selbst unlängst als Fakt bestätigt. Die Berichterstattung darüber zog ein großes Interesse nach sich. In sozialen Netzwerken, wie etwa dem Facebook-Auftritt des Schwarzwälder Boten in Nagold, wurde einerseits Bedauern über das Aus für den Real-Markt zum Ende des Monats Februar geäußert. Auf der anderen Seite schlussfolgerten Leser, dass dies aufgrund der Nähe zu schon bestehenden Kaufland-Märkten nicht ohne Folgen bleiben könne. Insbesondere für den räumlich nahe gelegenen Markt in Nagold. Doch auch der Standort in Herrenberg ist nicht so weit entfernt von Jettingen.