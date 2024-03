Während hohe Preise für Strom und Gas die Kunden belasten, fährt der Energiekonzern EnBW Milliardengewinne ein: Der Versorger aus Baden-Württemberg hat sein Ergebnis im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2022 um mehr als die Hälfte gesteigert, wie das Unternehmen aus Karlsruhe am Mittwochmorgen mitteilte. Demnach liegt das bereinigte Ergebnis von Deutschlands drittgrößtem Versorger vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) bei 6,4 Milliarden Euro. Im Vorjahr hatte der Wert bei 3,97 Milliarden Euro gelegen.

Die Gründe für die guten Zahlen

Die starken Steigerungen im Jahresvergleich führte EnBW vor allem auf das Segment „Nachhaltige Erzeugungsinfrastruktur“ zurück, das der neue Chef Georg Stamatelopoulos bislang verantwortet. Insbesondere bei der thermischen Stromerzeugung – also etwa aus Kohle und Gas – habe sich das Ergebnis positiv entwickelt, teilte EnBW mit. Wegen gestiegener Marktpreise und Schwankungen seien die erzeugten Strommengen im Vergleich zu 2022 zu deutlich besseren Konditionen verkauft worden. Eine Rolle spiele auch, dass das Vorjahr von der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine geprägt war.

Mit Spannung erwartet: Premiere für neuen EnBW-Chef

Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt des neuen Vorstandschefs, er stellt die Zahlen am Mittwoch (10.30 Uhr) vor. Der 54-Jährige, der EnBW-intern „Stama“ genannt wird, war erst vor etwa zwei Wochen nach dem überraschenden Abgang von Andreas Schell an die Unternehmensspitze gerückt. Schell hatte das Unternehmen den Angaben nach im Streit mit dem Aufsichtsrat über den weiteren Kurs zum Ablauf des 8. März verlassen.

Stamatelopoulos erklärte in einer Mitteilung, aufgrund des sehr guten Ergebnisses werde EnBW die Investitionen in die Umsetzung der Energiewende in den kommenden Jahren nochmals deutlich erhöhen. Bis 2030 seien Bruttoinvestitionen von 40 Milliarden Euro vorgesehen, rund 90 Prozent davon in Deutschland. „Damit gehört die EnBW hierzulande zu den größten Investoren in die Umsetzung der Energiewende.“

Für dieses Jahr werde ein Rückgang auf 4,6 Milliarden bis 5,2 Milliarden Euro erwartet. „Der Hintergrund dafür ist, dass die Volatilität an den Märkten sinkt und wir davon ausgehen, dass wir die in unseren Anlagen erzeugten Strommengen zu geringeren Preisen vermarkten werden als dies noch 2023 der Fall war“, erläuterte Finanzvorstand Thomas Kusterer laut Mitteilung.

Strategie der EnBW im Fokus

Thema bei der Pressekonferenz dürfte über die Zahlen hinaus sein, ob EnBW an dem im vergangenen Jahr angekündigten vorgezogenen Ausstieg aus der Kohle 2028 festhält. Und natürlich der plötzliche Wechsel auf dem Chefsessel des Konzerns mit rund 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden sowie zuletzt mehr als 28 000 Mitarbeitenden.

Die EnBW ist seit dem Jahr 2011 größtenteils im Besitz der öffentlichen Hand. Das Land Baden-Württemberg sowie der Zusammenschluss OEW von neun oberschwäbischen Landkreisen halten jeweils fast 47 Prozent an dem Konzern.