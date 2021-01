Neuer Arzt in Rottweil Lukas Ruminski übernimmt urologische Praxis

Ruminski ist in Polen geboren und hat dort auch studiert. In Danzig absolvierte er sein praktisches Jahr, bevor er zunächst zweieinhalb Jahre in Singen als Assistenzarzt tätig war. An der Klinik in Villingen-Schwenningen, wo er mit seiner Frau und den drei Kindern auch wohnt, absolvierte er seine Facharztausbildung und wurde dann Oberarzt.

Wem der Name in Rottweil bekannt vorkommen sollte, der täuscht sich nicht: Seine Frau Anna Ruminska ist im gleichen Gebäude in der Königstraße 35 als Augenärztin tätig, wodurch schon ein Kontakt zu Vorgänger Thomas Rößler bestand. Zustande kam die Übernahme dann letztlich durch die Vermittlung von Roman Hadjio, der als Berater sein großes Netzwerk nutzt, um zwischen Ärzten, Praxen und Gemeinden Verbindungen zu knüpfen. In der Region ist er in diesem Bereich immer wieder erfolgreich tätig.

Urologe Lukas Ruminski hat in der Praxis die medizinischen Geräte wie Ultraschall und Zystoskop erneuert und hofft zudem, dass ab dem zweiten Quartal auch operative Eingriffe direkt im Haus stattfinden können. Außerdem ist er momentan daran, die häusliche Versorgung für bettlägrige Patienten für die Zukunft zu organisieren.