Neuenbürg Treibt Feuerteufel sein Unwesen?

Außerdem konnte am Tatort eine verdächtige Person beobachtet werden, die sich beim Eintreffen der Polizei Richtung Enz entfernte. Die Person wird als männlich, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß und mit sportlicher Statur beschrieben. Bekleidet war sie mit einem dunklen Kapuzenpullover mit hellem Aufdruck, einer dunklen, langen Hose sowie dunklen Schuhen. Der Verdächtige trug außerdem einen dunklen Rucksack bei sich. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach dieser sowie eventuellen weiteren Verdächtigen, bei der auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, verlief jedoch ohne Erfolg.

Damit haben Unbekannte nun das dritte Mal innerhalb von elf Wochen Brände in Neuenbürg gelegt. Noch tappt die Polizei bei der Aufklärung im Dunkeln. Laut Polizeisprecher Florian Herr würden aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe zu den anderen Bränden "natürlich Zusammenhänge geprüft", Erkenntnisse gebe es jedoch noch keine. Das zuständige Landeskriminalamt ermittle "in alle Richtungen" und auf Hochtouren.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Cevik, der das Feuer in der Nacht auf den 1. August bemerkt hatte und seinen­­ ­­Audi Q8 rechtzeitig löschen konnte, berichtet, dass zwischen den drei in Brand gesteckten Autos auch noch ein Firmentransporter seiner Kabelverlegungsfirma gestanden habe. Dieser sei von den Brandanschlägen verschont geblieben. Sein Audi habe von außen kaum sichtbare Schäden davon getragen – lediglich einen verkohlten Scheibenwischer. "Als ich ihn am Morgen in die Werkstatt gefahren habe, sind aber sämtliche Warnleuchten angegangen."

Wie genau die Fahrzeuge in Brand gesteckt wurden, darüber gibt die Polizei nichts bekannt. "Das ist Täterwissen", erklärt Herr. Nun bittet die Kriminalpolizei um Hinweise von Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben an die Telefonnummer 0721/66 60.