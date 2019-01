Neuenbürg Staufermedaille für Alfred Gerwig

Vorgeschlagen für die Staufermedaille wurde Gerwig vom FDP-Landtagsfraktionsvorsitzenden Hans-Ulrich Rülke. Dass der Verdienst dieser Auszeichnung über alle Zweifel erhaben sei, sagte Rülke augenzwinkernd, sei dadurch bewiesen, dass ausgerechnet er dem Ministerpäsidenten den Vorschlag gemacht habe und Winfried Kretschmann dem Vorschlag trotzdem gefolgt sei. Auch an Gerwigs Ehefrau Ute richtete Rülke einen großen Dank: "Mindestens die Hälfte der Medaille gehört Ihnen" . Er könne sich vorstellen, was die jahrzehntelange ehrenamtliche Arbeit von Gerwig auch für seine Frau bedeute. Deshalb, so Rülke an die Adresse von Ute Gerwig, stünde das Land nicht nur in der Schuld ihres Mannes, "sondern auch in Ihrer Schuld".

Nicht ohne Stolz würdigten auch Neuenbürgs Bürgermeister Horst Martin und der zweite Vorsitzende des TSV Dennach, Erich Unruh, den Preisträger. Gerwigs Aktivitäten hätten, so hieß es, "die große weite Welt" ins kleine Dennach und nach Neuenbürg gebracht.