Neuenbürg Nach Brandstiftung melden sich Zeugen

Nach den Bränden am Waldrand von Neuenbürg in der vergangenen Dienstagnacht ermittelt die Polizei weiter wegen Brandstiftung. Das Landeskriminalamt habe laut Polizeisprecherin Sabine Doll Spuren von Brandbeschleunigern an den Tatorten sicherstellen können. Auch aus der Bevölkerung seien Hinweise im "einstelligen Bereich" eingegangen. Das Landeskriminalamt gehe diesen Hinweisen nun nach. Wie lange die Untersuchungen von Hinweisen und Spuren andauern werden und ob entscheidende Tipps darunter sind, dazu will sich das ermittelnde Landeskriminalamt nicht äußern.

Zeugen, die in der Nacht von Dienstag, 27. August, verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Waldbränden zwischen Rotenbach und dem Freibad Neuenbürg entlang der Bahngleise gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082/79 12 0 zu melden.