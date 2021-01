Neuenbürg "Jedes Jahr hält Überraschungen bereit"

Natürlich fallen mir als Erstes für das Jahr 2020 sämtliche kurzfristig zu regelnde Sachverhalte in Zusammenhang mit Corona ein. Genauso wie die Bundes- und Landesebene waren wir in den Kommunen gefragt, bei den Maßnahmen, die bei Corona zu diskutieren und in der Praxis umzusetzen waren: Neubau des Mühlewehrs (im Rahmen der Erzeugung Strom aus Wasserkraft); Sanierung und Ausbau der örtlichen Wasserversorgung; Beschluss und Fortgang von vier kleineren Wohngebietserschließungen (zweimal Arnbach, einmal Dennach, einmal Waldrennach); Fortgang Teil-FNP Windenergie; Fortgang des FNP in Sachen Wohn- und Gewerbegebiet; Abschluss Erschließung Zwerchweg/Arnbach; Fortgang bei der Breitbanderschließung innerörtlicher Vollausbau der weißen Flecken (im Wesentlichen durch den ZB BB), Bezuschussung durch den Bund (und hoffentlich dann auch noch durchs Land); Fortgang der Stadtkernsanierung, SKS III; Gründung (und Mitgliedschaft) im ZV Gutachterwesen Enzkreis.

Was steht in Ihrer Stadt an größeren Projekten/Meilensteinen im Jahr 2021 an?