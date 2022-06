2 Steffen Kaltenmark-Theus (Mitte, von links), Regina Melch vom Naturpark und Steffen W. Esslinger durchtrennen das Band und eröffnen den Wanderweg Schwennninger Acht mit Matthias Jendryschik (rechts) und zahlreichen Wanderern. Foto: Bombardi

Für Wanderfreunde gibt es eine neue Attraktion: Die "Schwenninger 8 (Acht)" führt in zwei Abschnitten zu landschaftlich reizvollen Punkten rund um die Neckarstadt.















VS-Schwenningen - Die steigende Beliebtheit des Wanderns nutzten der Schwarzwaldverein Ortsgruppe Schwenningen und der Schwäbische Albverein Villingen-Schwenningen, um in Kooperation mit der Wirtschaft und Tourismus GmbH Villingen-Schwenningen (WTVS) einen neuen Wanderweg zu konzipieren. Dieser bereichert ab sofort unter dem Namen "Schwenninger 8 (Acht)" auf einer Gesamtlänge von 18,4 Kilometern das Wegenetz der Doppelstadt.

Eröffnung durch Pandemie verzögert

Am Samstag beendete die Eröffnung des Weges an der Treppe des Parkplatzes am Hilbenstadion einen dreijährigen Prozess, der sich auf Grund der Pandemie mehrmals verzögert hatte. Unbeabsichtigt reihte sich so die Eröffnung des Weges als ein weiterer Beitrag im Bereich Freizeit und Tourismus in den Veranstaltungsreigen zum 50. Geburtstag von Villingen-Schwenningen ein.

Geschäftsführer Matthias Jendryschik und Mitarbeiterin Birgit Funke von der WTVS dankten Regina Melch vom Naturpark Schwarzwald, der den Weg finanziell förderte. Forstamtleiter Tobias Kühn erläuterte den Organisatoren vor allem hinsichtlich der Ausweisung der Wanderwege durch das Waldgebiet mögliche Streckenführungen. Zur Eröffnung des Weges trafen sich rund 30 wanderbegeisterte Teilnehmer.

Zwei kreisförmige Teilstücke ab dem Türnleberg

Schwarzwaldvereins-Vorsitzender Steffen W. Esslinger beschrieb in seiner Begrüßung, die in Form einer liegenden acht gestalteten Streckenführung, mit ihren beiden in etwa gleich langen kreisförmigen Teilstücken. Der Schnittpunkt der beiden Teilstrecke liegt unterhalb dem Türnleberg und ist so gewählt, dass er die Wegstrecke auch landschaftlich unterteilt. Das erste Teilstück beinhaltet die Wanderung rund um das Moos und führt vom Parkplatz am Hilbenstadion an der Helios-Arena vorbei, über die Möglingshöhe in den Reutewald und von dort weiter auf den Türnleberg. Dieses erste Teilstück ist geprägt von einer für das Gebiet typischen Waldlandschaft.

Verdienst zahlreicher ehrenamtlicher Helfer

Der zweite Abschnitt führt vom Weg unterhalb dem Türnleberg in Richtung Weigheim und Mühlhausen und ermöglicht einen weiten Blick über die Landschaft und entlang dem Naturschutzgebiet Mühlhauser Halde. Steffen W. Esslinger bezeichnete die neue Streckenführung als einen Verdienst zahlreicher ehrenamtlicher Helfer. Er sei mit der WTVS, Steffen Kaltenmark-Theus, Vorsitzender des Albvereins, und dem Forst in ständigem Kontakt gewesen. Vereinzelt war es notwendig, neue Wegstücke auszuweisen und bestehende stillzulegen. Überschneidungen mit Wegen des Schwenninger Natur- und Heimatvereins kommen immer wieder vor. Auch verläuft ein Teil der Wegstrecke entlang der ehemaligen Grenze zwischen Baden und Württemberg.

Die Schwenninger 8 ist somit nicht nur hinsichtlich des Wander- und Freizeitangebots, sondern auch in geschichtlicher, topografischer und ökologischer Hinsicht eine Bereicherung. "Wir haben darauf geachtet, dass es kaum zu längeren Überschneidungen mit anderen Wanderwegen kommt", erläuterte Esslinger. Birgit Funke verwies darauf, dass ein finanzieller Schwerpunkt der kompletten Neugestaltung der Treppe inklusive Handlauf im Bereich des Setzenbrünnele und dem Freischneiden bestehender Wegstrecken galt.

Info: Die Strecke

Der Wanderweg Schwenninger Acht ist ab sofort für alle Wanderbgeisterten geöffnet. Sie ist mit festem Schuhwerk durchgängig begehbar, aber nicht für Kinderwägen oder Rollatoren geeignet. Die Ausschilderung folgt mit einer Acht oder dem Hinweis Schwenninger Acht und der für Wanderwege des Schwarzwaldvereins charakteristischen gelben Raute.

