1 Sitze der Economy Class mit Bildschirmen während der Vorstellung von Lufthansa "Allegris" in einem Airbus A350-900. Mit dem Kunstbegriff "Allegris" ist ein neues Kabinenkonzept gemeint, das eine neue Bestuhlung für alle vier Reiseklassen der Langstreckenflugzeuge bedeutet soll. Foto: Peter Kneffel/dpa

Schlagzeilen machte die Lufthansa in den vergangenen Jahren hauptsächlich mit Problemen. Das Unternehmen will wieder «Premium-Airline» sein - und die Fluggäste sollen besser sitzen.









München - Die Lufthansa will ihren in den vergangenen Jahren durch Verspätungen, Streiks und verlorene Koffer angekratzten Ruf mit 27.000 neuen Sitzen für Langstreckenflüge und besserem Service verbessern. Das Unternehmen wolle den Fluggästen mit den bereits vor Jahren angekündigten "Allegris"-Sitzen mehr Komfort bieten, sagte Lufthansa Airlines-Chef Jens Ritter am Donnerstag in München. Der erste "Allegris"-Airbus A350 soll nun am 1. Mai Richtung von München Richtung Vancouver abheben - zuletzt hatte die Lufthansa das vergangene Jahr angepeilt. "Unsere Geduld wurde in den letzten Monaten und Jahren ein klein wenig strapaziert", sagte Ritter dazu. Nun wolle das Unternehmen nach vorn blicken.