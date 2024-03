Mieten der Obdachlosen-Unterkünfte in Schwanau werden erhöht

1 Unter anderem in der Kirchstraße 19 sind Wohnungen für Hilfsbedürftige eingerichtet. Die Mieten für die Einrichtungen werden erhöht. Foto: Kron

Der Schwanauer Gemeinderat hat sich dafür ausgesprochen, die Gebühren für die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften zu erhöhen. Die stetig steigende Anzahl der Hilfsbedürftigen zwinge die Gemeinde zu diesem Schritt.









Insgesamt 13 Gebäude sind in Schwanau für Obdachlose und Flüchtlinge vorgesehen, acht gehören der Gemeinde, fünf sind angemietet. „Nach den Bestimmungen des Polizeigesetzes von Baden-Württemberg ist es die Aufgabe jeder einzelnen Gemeinde, obdachlose Personen unterzubringen. Es zählt zu unseren Pflichtaufgaben“, erklärte Natalie Feißt vom Schwanauer Rechnungsamt in der Ratssitzung. Zudem sei Schwanau als kreisangehörige Gemeinde über die Aufnahme von Flüchtlingen verpflichtet, die vom Landratsamt zugewiesenen Flüchtlinge in die Anschlussunterbringung aufzunehmen.