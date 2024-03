Neue Bestattungsform: Dieses Konzept steckt hinter dem Ruhewald in Ettenheimmünster

1 Die Beerdigung im Ruhewald erfolgt in einer biologisch abbaubaren Urne. Foto: Decoux

Das große Interesse an der neuen Bestattungsform dürfte sowohl Stadt als auch Ortsverwaltung überrascht haben: Zur Vorstellung des Ruhewald-Konzepts in Ettenheimmünster fanden sich trotz Regens knapp 100 Interessenten ein.









Am gemeinsamen Treffpunkt, dem Lauterbach-Parkplatz (ortsintern „Luttenbach“) am östlichen Orts-Waldrand begann Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz den Informationsreigen. Beim Ruhewald handle es sich es um eine zukunftsweisende und gefragte Bestattungsform für die ganze Stadt, betonte er. Deshalb habe man sich gleich fünf in Frage kommende Standorte für einen künftigen „Ruhewald“ angesehen. Unter Mithilfe von Revierförster Lothar Bellert habe man sich für die Lage am Ettenheimmünsterer Lautenbachwald hinter der Ortsbebauung entschieden. Dort ihre letzte Ruhestätte unter lauschigen Waldbäumen finden, dürfen nun nicht nur Ettenheimer, sondern auch Auswärtige. „Wir haben für das Vorhaben durchgehend nur Zuspruch erfahren“, freute sich Bürgermeister Metz.