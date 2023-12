Letzte Ruhestätte unter Bäumen: In Ettenheimmünster soll ein Ruhewald entstehen

1 Eine solche überdachte Andachtstätte wie in Gengenbach könnte auch in Ettenheimmünster eingerichtet werden. Foto: Waldservice Ortenau

Beisetzung in der Natur unter Bäumen: Das soll künftig auch in Ettenheimmünster möglich sein. Das entsprechende Konzept eines Ruhewalds kam beim Ortschaftsrat gut an.









Der Wunsch nach moderneren, pflegeärmeren Grabformen ist auch in der Region vorhanden. Ortsvorsteherin Rita Ohnemus ist daher froh, dass das Konzept eines Ruhewaldes in Ettenheim auf Zustimmung stieß. Der Ortschaftsrat Ettenheimmünster beschloss einstimmig den Standort Lautenbach für die Einrichtung eines Ruhewalds. Für den Ort spricht zum einen die einfache Anfahrt dorthin sowie die Parkmöglichkeiten. Jutta Uhl, Mitarbeiterin der Waldservice Ortenau (WSO), und deren Vorstand Kurt Weber gaben den Räten am Mittwoch eine Einführung in das Konzept. Uhl betreut den Ruhewald-Standort in Fußbach bei Gengenbach.