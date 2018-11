Neubulach Unterstützung im Kampf gegen Blutkrebs

Neubulach. "Wir wollen die Hundertermarke knacken", kündigte Inken Häfele am Mittwochmorgen an. Die Marketingleiterin der Raiffeisenbank (Raiba) im Kreis Calw eG war regelrecht euphorisch in Bezug auf die Typisierungsaktion in Kooperation mit den Ortsvereinen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK).