Neubulach Überraschung und Begeisterung über Resonanz auf Kinderchorprojekt

Die Begeisterung war groß. Bäuerle meint: "Es gibt keinen Kinderchor in der Region. Deshalb hatten wir auch eine so hohe Nachfrage. Es nahmen fast immer alle an den Proben teil". Weiter stellte sie fest: "Wir wollen das Interesse der Kinder für Gesang wecken und ihnen nebenbei auch das Volksgut traditioneller Weihnachtslieder vermitteln."

Die Betreuerinnen sagten gegenüber dem Schwarzwälder Boten: "Viele Kinder sind schon von Anfang an dabei. Deshalb ist es schade, wenn jemand zu alt für unseren Chor wird. Wir sind über die Jahre zusammengewachsen und unternehmen auch viel miteinander." Damit meinen sie Ausflüge in das KiPa (Kinderparadies) in Hirsau oder zum Abenteuerspielplatz in Mötzingen. Seit einigen Jahren ist Stefan Blaich der Dirigent der Liebelsberger Sängerfreunde. Es lag nahe, dass er auch für den Kinderchor diese Rolle übernehmen würde. "Als vor drei Jahren die Idee eines Kinderchors aufkam, hab ich direkt zugesagt", bemerkte Blaich. Doch es geht nicht nur um Gesang: "Die Kinder müssen auch mal rennen und herumtollen, deshalb arbeiten wir viel mit Spiel und Bewegung."

Die Bewirtung beim Weihnachtskonzert übernahmen die Vereinsmitglieder. Ein Nikolaus war auch zu Gast, der den Kindern ein süßes Präsent mitbrachte.