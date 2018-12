Neubulach Schüler sollen Programmieren lernen

Lehrkräfte sind schon vorhanden und gut qualifiziert

Das Profilfach passe sehr gut zu den Angeboten, die es bislang an der GMS gebe, machte Bernhart beim Gremium Werbung für seinen Antrag. Bislang werden an der Schule schon AGs im MINT-Bereich, ein Wahlkurs Informatik und Kurse zur Medienbildung angeboten.

Für all dies sei die Ausstattung schon vorhanden, größere Investitionen kommen deswegen nicht auf die Kommune zu. "In den vergangenen Jahren haben wir unseren Bestand zielgerichtet aufgestockt", erklärte Bernhart.

Computerraum, Laptopwägen und Tablets stehen den Schülern zur Verfügung. Auch das WLAN laufe inzwischen stabil. "Wir können mit dem starten, was wir haben", ist der Schulleiter überzeugt.

Auch die Qualifikation der Lehrkräfte stelle kein Problem dar, sagt Bernhart. Seine Kollegen haben sich jahrelang in die neuen Fächer hineingearbeitet und weiterqualifiziert. Zwei Lehrer absolvieren derzeit auch berufsbegleitend noch ein Kontaktstudium.

Zahlreiche Kooperationen runden zudem das Profil der Schule ab. Die Firma Synyx aus Karlsruhe schicke einmal pro Wochen einen Programmierer nach Neubulach, um mit den Fünft- und Sechstklässlern zusammenzuarbeiten. Die neueste Kooperation bestehe mit der Universität Oldenburg, die im Rahmen des bundesweiten Forschungsverbunds "Lemas" im Fachbereich Informatik die Schule unterstütze.

Mögliches Alleinstellungsmerkmal für GMS

Mit der Einführung des neuen Profilfachs könne die GMS ein Alleinstellungsmerkmal schaffen, ist Bernhart überzeugt. "Es gibt im gesamten Umfeld von Neubulach keine Schule, die IMP als Profilfach hat", sagt der Schulleiter. Nur das Enztal-Gymnasium in Bad Wildbad biete IMP noch an. Die Einführung sei deshalb für die Schule auch strategisch wichtig und biete Anreize für neue Schüler.

Der Gemeinderat und Bürgermeisterin Petra Schupp zeigten sich vom Profilfach und dem pädagogischen Konzept vollends überzeugt. "Das geht 100 Prozent in die richtige Richtung", sagte Stadtrat Alois Jerges (CDU) und sprach an Schulleiter Bernhart und seinem Kollegium ein großes Lob aus. "Sie haben viel gerissen in letzter Zeit". Die Stadträte sprachen sich dementsprechend einstimmig für die Weiterleitung des Antrags an das Regierungspräsidium Karlsruhe aus, das über die Einrichtung des neuen Profils voraussichtlich im ersten Quartal 2019 entscheiden wird.