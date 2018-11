Neubulach Planung für Bürgerhaus geht weiter

Und so schreibt das Vorhaben des Umbaus von Rathaus und Festhalle inklusive Mittelbau ein weiteres Kapitel.

Anfang Juli hatte das Gremium Veränderungen der ursprünglichen Planung beschlossen, um Kosten einzusparen. Ursächlich waren erste Kostenschätzungen, die deutlich über den zur Verfügung stehenden Mitteln lagen.

Längst wurde das Vorhaben abgespeckt, was sich unter anderem im Arbeitstitel Bürgerhaus gegenüber dem vormaligen Namen "Bürgerzentrum" zeigt. Hauptsächlich bezieht sich das Projekt auf den Mittelbau, der laut den Ausführungen von Architekt Hans-Peter Bonasera in der Juli-Sitzung, bis zur Decke über der Kegelbahn abgetragen und neu aufgebaut wird.

Parallel dazu wurde beispielsweise an der Anzahl Wohnungen im Dachgeschoss des Rathauses, an den ursprünglichen Planungen für die Festhalle sowie an der Ausstattung der vorgesehenen Tagespflege eingespart, um die Kosten drücken zu können.

Gesamtkosten in Höhe von drei Millionen Euro

Veranschlagt wird das Projekt mit Gesamtkosten in Höhe von drei Millionen Euro, von denen nach Abzug von Förderung noch knapp 2,1 Millionen Euro den Eigenanteil der Stadt bilden.

Im Haushalt sind für die Finanzierung insgesamt rund 2,26 Millionen Euro eingestellt, zumal das Projekt mit Mitteln aus dem Landessanierungsprogramm gefördert wird.