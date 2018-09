Neubulach Neubulacher Marktplatz stellt sich als ideale Kulisse heraus

Funke springt über

Im Herzen der Bergwerkstadt sprang deshalb an einem Spätsommerabend, der sich am Samstag über die Region gelegt hatte, schnell der Funke von Musikern zu Besuchern über. Eröffnet wurde das Konzert, das der Verein Altes Rathaus Neubulach organisiert hatte, durch die inzwischen zur Stamm-Band gewordene Formation "Bernie & the cool cats". Begeistert folgten die Gäste den Interpretationen der Band aus Reihen der Gemeinnützigen Werk- und Wohnstätten (GWW) Nagold.

Neugierig und gespannt war das Publikum zudem auf die LBA. Wenngleich längst Kultband im Landkreis Calw, überwog in Neubulach der Anteil jener, die sie noch nicht live kannte. In bewährter Weise überzeugten die Musiker mit einem Querschnitt ihres Repertoires, das jedem einzelnen Besucher entgegenkam.