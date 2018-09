Ruckzuck war deshalb der erste große Vorrat an frischen Zwiebel- und Streuselkuchen sowie Pizzen aus den Regalen verkauft. Doch der gastgebende Verein war auch in diesem Jahr für den Ansturm gewappnet und hatte schon früh am Tag mit der Zubereitung begonnen. Mehr noch, am Vortag bereits wurden die Zwiebeln gedämpft.

Mehr als fünf Zentner Mehl werden verarbeitet

"Die Hälfte des Mehls ist schon verarbeitet", stellte Eberhard Schanz, Vorsitzender der Sängerfreunde, am frühen Samstagabend fest. Mehr als fünf Zentner der Basis für den Teig standen zur Verfügung. "In diesem Jahr haben wir außerdem schon unseren Beitrag für die Zeltkirche vorbereitet", verwies er auf die bevorstehende Großveranstaltung im Oktober, in deren Rahmen auch die Sängerfreunde einen Abend gestalten. Dank des Gemeindegefrierschrankes sei das möglich, erinnerte er an die großflächige Lagerung, die auf diese Weise die Frische garantiere. Denn die bildet für den Verein bei der Organisation der Hocketse eine wichtige Grundlage – und dass diese hoch geschätzt wird, wurde erneut am großen Zuspruch deutlich.