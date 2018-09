Neubulach Keine Angst vor schlechtem Wetter

Ungebrochen ist die Leidenschaft von Gerhard Kolb, Kurt Habart, Roland Herdter, Alexander Geier, Peter Knörr-Jung und Lucas Hansen, die seit zwei Jahren durch die Stimme von Sängerin Meric Sener bereichert wird. Neben dem gastgebenden Verein Altes Rathaus wird das "kleine Pferdchen" für die Bewirtung der Gäste sorgen: So lautet die Übersetzung von "Il Cavallino", dem Namen der ortsansässigen Pizzeria. "Darüber hinaus kommt Martin Volz mit seiner Cocktailbar", sagte die Vorsitzende.

Zu wenige Aussteller

Stammgäste der alle zwei Jahre stattfindenden Neubulacher Veranstaltung wissen um den eigentlich am Folgetag stattfindenden Kunst- und Kulturmarkt. Doch den haben die Organisatorinnen in diesem Jahr abgesagt. "Es waren einfach zu wenige Aussteller, die sich dafür anmeldeten", erklärte Bihler-Wick die Entscheidung. Die Marktbeschicker bieten ihre Waren inzwischen lieber auf zweitägigen Veranstaltungen an.

Deshalb wird der historische Stadtkern der Bergwerk­stadt in diesem Jahr "nur" gerockt.