Neubulach Countrymusik vom Feinsten

Neubulach. Außer den beliebten Stammgästen "The Drunken Horse Band" begeisterten auch "Cashbag", die an den legendären Johnny Cash erinnerten. Zwei Tage lang frönten die begeisterten Cowboys und -girls der Livemusik in der Halle am Ortsrand der Bergwerkstadt.

Von Bluegrass bis zu New Country

Von Bluegrass bis zu Country-Rock, New Country und Traditional reichte beispielsweise das Repertoire von "The Drunken Horse Band" aus dem Ostallgäu. Gerne schwangen dazu etliche Fans das Tanzbein, boten sich die Rhythmen doch nicht nur für den klassischen Fox, sondern vor allem dem Line Dance an. Und das natürlich meistens im passenden Outfit, also schwingenden Röcken und Cowboyhut.